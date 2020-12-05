В Париже на протестных акциях задержано более 22 манифестантов

В Париже среди участников субботних протестных акций произведены аресты. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Твиттере об аресте 22 человек в Париже. По его словам, зарегистрированы многочисленные акты вандализма и столкновения с полицией.
Во Франции крупнейший профсоюз, Всеобщая конфедерация труда, проводит акции в поддержку малообеспеченных и безработных. К этой традиционной ежегодной манифестации в этом году присоединились противники
спорного закона о "глобальной безопасности". Одна из статей закона запрещает гражданам снимать полицейских на фото и видео во время применения специальных средств против демонстрантов.
5 декабря организаторы объявили о протестных акциях в 90 крупных и средних городах Франции. В Париже "Марш свободы и солидарности" к площади Республики начался во второй половине дня. Если на прошлой неделе подобная акция привела к стычкам с полициейй, теперь полицейские дежурят по всему маршруту. В Бордо, Монпелье и Лионе в эту субботу власти решили не допускать протестующих в центральную часть этих городов, сообщило Международное французское радио.
В ответ на массовые протесты, правительство объявило пока только о готовности изменить текст статьи, о запрете на съемки полицейских, применяющих силу против мирных демонстрантов. Центр координации протестных акций потребовал полного отзыва законопроекта высказал возражения против "новой национальный системы поддержания правопорядка (SNMO)". Эта система, в частности, ограничивает освещение манифестаций в СМИ.
В пятницу, президент Франции Эммануэль Макрон, обратившись к молодёжи, назвал ложными заявления об ущемлении свобод во Франции, подчеркнув: "Мы не Венгрия и не Турция".
Полиция, которая оказалась под огнем критики после ряда инцидентов с необоснованным применением силы, тоже выступила с протестом. Слова президента о том, что если у человека цвет кожи не белый, то он имеет шансы чаще подвергаться проверке документов вызвали реакции протеста со стороны двух главных полицейских профсоюзов Франции.
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