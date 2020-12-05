Суд в Праге изменил приговор чеху за участие в войне в Донбассе

Пражский Верховный суд изменил приговор - с условного на реальный срок - гражданину Чехии Павлу Кафке за участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на запись в Фейсбуке, сделанную послом Украины в Чехии Евгением Перебийнисом.

27-летний Кафка в 2015 и 2016 годах служил в армии так называемой "ДНР". По данным стороны обвинения, Кафка прошёл спецподготовку в танковом подразделении, затем служил стрелком и водителем. Обвинение требовало приговорить Павла Кафку к 12 годам лишения свободы "за терроризм".



В июле 2020 года краевой суд города Ческе Будейовице приговорил Кафку за "участие в организованной преступной группировке" к трём годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.



Кафка не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков и заявлял, что отправился в Донбасс, чтобы помочь людям без крыши над головой или работать в больнице.