"Хайябуса-2" доставил на Землю образцы грунта с астероида

Японская капсула с образцами грунта, взятыми с астероида, успешно приземлилась рано утром в воскресенье в австралийской пустыне.

Космический зонд Hayabusa-2 в субботу, вернувшийся из полёта к астероиду Рюгу, отправил на поверхность Земли капсулу с космическим материалом, добытым на астероиде Рюгу.

Образцы реголита с астероида, находящегося на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты в 2019 году.



На высоте приблизительно 10 километров (6 миль) открылся парашют для уменьшения скорости капсулы и надёжной регистрации её сигнала наземными службами.

Груз приземлился на малонаселённой территории Вумера, на юге Австралии, где находятся одноимённый австралийский испытательный полигон и космодром.

Аэрокосмическое агентство Японии через два часа после начала спуска капсулы с орбиты и приземления Аэрокосмическое агентство Японии объявило, что его вертолётная поисковая группа обнаружила объект в заданном районе. Для извлечения контейнера диаметром около 40 сантиметров понадобилось ещё два часа.