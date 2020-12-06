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"Хайябуса-2" доставил на Землю образцы грунта с астероида

Копьютерная графика показывает сближения японского зонда с астероидом Рюгу. Иллюстрация выполнена Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) и воспроизведена агентством Reuters 22 февраля 2019

Японская капсула с образцами грунта, взятыми с астероида, успешно приземлилась рано утром в воскресенье в австралийской пустыне.

Космический зонд Hayabusa-2 в субботу, вернувшийся из полёта к астероиду Рюгу, отправил на поверхность Земли капсулу с космическим материалом, добытым на астероиде Рюгу.

Образцы реголита с астероида, находящегося на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты в 2019 году.

На высоте приблизительно 10 километров (6 миль) открылся парашют для уменьшения скорости капсулы и надёжной регистрации её сигнала наземными службами.

Груз приземлился на малонаселённой территории Вумера, на юге Австралии, где находятся одноимённый австралийский испытательный полигон и космодром.

Аэрокосмическое агентство Японии через два часа после начала спуска капсулы с орбиты и приземления Аэрокосмическое агентство Японии объявило, что его вертолётная поисковая группа обнаружила объект в заданном районе. Для извлечения контейнера диаметром около 40 сантиметров понадобилось ещё два часа.

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