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В Москве полицейский выстрелил в девочку, она в больнице, стрелявший задержан

В Москве полицейский в свободное от службы время ранил ребёнка из травматического пистолета. Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл на юге Москвы "в ночь на 6 декабря". Возраст пострадавшей не называется.

В воскресенье в пресс-службе московского управления МВД агентству сообщили, что выстрелы были сделаны из травматического оружия 33-летним сотрудником полиции. Пострадала несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.

Стрелявший полицейский задержан. Пострадавшая находится в больнице. О состоянии её здоровья не сообщается. Нет и сведений о том, какого рода медицинская помощь ей оказывается.

Прокуратура Москвы сообщила, что "поставила ход и результаты расследования на контроль".

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