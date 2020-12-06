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В Минске, Гродно и Бресте задержаны 40 участников акций протеста

Минские правоохранители (архив)

В Беларуси сегодня проходят так называемые "дворовые марши" против результатов президентских выборов и жестокого насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По данным правозащитного центра "Вясна", в ходе протестов в Минске, Гродно и Бресте задержаны в общей сложности 40 человек. Список на сайте центра обновляется в режиме онлайн. В числе задержанных - двое журналистов.

Согласо данным независимого телеканала "Белсат", белорусские правоохранители задержали гродненских журналистов Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

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