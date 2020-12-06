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В Забайкалье главврач краевой больницы обвинён во взяточничестве

Чита, городской вид

Главному врачу Забайкальской краевой клинической больницы предъявлено обвинение в получении взяток на 13 млн рублей, сообщил сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По версии следствия, Шальнёв использовал должностные полномочия для получения взяток от руководителя коммерческой компании за заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Следователи установили, что Шальнёв получил в виде взяток более 13 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Основанием для начала уголовного преследования главного врача больницы послужили материалы регионального управления ФСБ.

  • Шальнёв задержан в Сочи и доставлен в Читу. В его квартире и рабочем кабинете проведены обыски. По ходатайству следствия он помещён под стражу.
  • Виктор Шальнёв возглавляет "Краевую клиническую больницу" с октября 2013 года. Ему присвоено почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения Читинской области".

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