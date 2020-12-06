Тысячи сторонников Санду требуют роспуска парламента Молдавии

В столице Молдавии Кишинёве по призыву избранного президента страны Майи Санду тысячи людей собрались на площади у парламента с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.
Санду, которая победила на выборах в ноябре, но ещё не вступила в должность, призвала своих сторонников выйти на улицы после того, как парламент, большинство в котором контролируют оппоненты избранного президента, принял законопроект об ограничении президентских полномочий. В частности, президент лишается контроля над спецслужбами страны.
На митинге в воскресенье выступила сама Майя Санду - сторонница укрепления связей Молдавии с Европейским союзом, обвиняющая нынешнее пророссийское руководство страны в коррупции. Она обвинила действующего президента Игоря Додона в том, что он не хочет смириться со своим поражением на выборах, а его сторонников в том, что они хотят хаоса в стране и международной изоляции Молдавии, а также не желают бороться с коррупцией.
"Мы пойдем до конца – пока не очистим страну от коррумпированных чиновников", – сказала Санду.
Её вступление в должность ожидается 24 декабря. Однако, по молдавской конституции, полномочия президента в стране не слишком велики - в частности, правительство формирует парламентское большинство. Сторонники Санду призывают к досрочным выборам в парламент, которые должны, по их мнению, отразить новый баланс сил на политической арене.
Ранее Санду заявляла, что будет добиваться вывода российских войск из самопровозглашённого Приднестровья. Эти заявления вызвали критику официальной Москвы.
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