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Петру Мамонову запретили въезд на Украину за посещение Крыма 

Пётр Мамонов 

Российскому музыканту и актёру Петру Мамонову запрещён въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение порядка въезда и выезда в Крым, который украинские власти считают своей временно оккупированной территорией.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в субботу Мамонов прилетел в Киев с частным визитом. После проверки документов в аэропорту Борисполь и личной беседы с музыкантом сотрудники ведомства вынесли решение о его депортации.

На видео, опубликованном пограничниками, Мамонов, отвечая на их вопросы, рассказывает, что посещал Крым с концертами, прилетев на полуостров самолётом из Москвы. По правилам въезда в Крым для граждан России, установленным украинскими властями, посещение полуострова возможно только при наличии специального разрешения, которое выдает служба безопасности страны, и только через территорию Украины.

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