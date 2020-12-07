"Пусть покажут, как прививают Путина". Соцсети о массовой вакцинации

В пятницу 4 декабря вице-премьер российского правительство Татьяна Голикова объявила о начале массовой вакцинации населения российской вакциной "Спутник V". Эта новость и так-то обрадовала не всех: одни считают, что вакцина как-то связана с чипизацией, другие помнят рассказы уже привившихся во время экспериментальной фазы о тяжелых побочных эффектах вакцины, включая температуру под 40 и боли по всему телу. Но после того, как Голикова сообщила, что во время вакцинации нужно на 42 дня сократить потребление алкоголя, энтузиазма стало ещё меньше.

Вениамин Зайцев

Кого они прививать собрались, детей что ли?

Игорь Ливант

так и вижу толпы воздерживающихся.... особенно в январе

Ася Штейн

Правда, что ли, говорят, что перед этой этой прививкой нельзя пить 42 дня? Это безопасно? Последний раз пробовала во время беременности

Евгения Бобрикова

Про пфайзер могу поверить. Про нашу - нет! Не может быть.

Алексей Дмитриев

Мадам А̶р̶б̶и̶д̶о̶л Голикова попросила россиян при вакцинации не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета.

Не пить?... В России?... 42 дня?...

Да за это время суицидов будет больше, чем смертей от ковида!...)

Николай Подосокорский

Христос, и тот всего 40 дней постился, а тут целых 42 дня!

Сергей Кальварский

Предложить не пить алкоголь в течении 42 дней после вакцинации, да еще и в декабре - это и есть "вот эта вот самая русофобия".

Василий Гатов

Нет, это «животная ненависть к русскому народу, его истории и обычаям» (В.Путин)

Нервозности добавило и то, что российские СМИ так и не смогли согласиться, когда нельзя принимать алкоголь - за 42 дня до или 42 дня после прививки.

Вот что сказала Голикова: «Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему». Судя по всему, речь всё же о после.

Аббас Галлямов

Перед тем, как привиться от ковида, россиянам следует не пить 42 дня, сказала Голикова. Правительство очевидно пытается уменьшить количество желающих сделать прививку.

Ксения Болецкая

Вице-премьер Голикова сообщила, что после первого укола прививки от ковида не надо пить 42 дня. Некоторые СМИ, видимо, для верности, добавили, что 42 дня не надо пить и до прививки.

И тут, за месяц до новогодних каникул, за три месяца до 23 февраля и ещё чуть-чуть до 8 марта россияне поняли, что бывают вещи и пострашнее ковида и решили - да ну на фиг эти ваши прививки, здоровье и нервы надо беречь

Владислав Иноземцев

Если не пить и ни с кем не общаться 42 дня, то и прививку можно не делать, мне кажется...

Но 42 дня в завязке - не единственное, что волнует комментаторов. Даже больше их беспокоят сообщения, что вакцинация будет принудительной, по крайней мере для бюджетников.

Алексей Красовский

Они ещё угрожают врачам отстранением от работы Идиоты. Врачи сами увольняются толпами, работать некому. Ну-ну. Пусть отстраняют. Скоро целые больницы придется отстранять от работы вместе с главврачами и министрами.

Эль Мюрид

Путин поручил начать всеобщую вакцинацию населения. Причем это поручение сделано в довольно категорической форме. Поручено проработать вопрос о скорейшем начале общероссийской вакцинации от коронавируса и, по возможность, приступить к ней уже на следующей неделе, информирует РИА "Новости" В первую очередь, указал президент, должны быть привиты медики и учителя. В ответ Голикова предложила немного подожать и доложить о степени готовности системы здравоохранения, однако Путин был непреклонен, сообщает "Кремлевский пул РИА"

Поручение явно политическое, к медицине не имеющее ни малейшего отношения. Фактически это реализация угрозы Путина, которую он не так уж давно высказывал (немного по другому поводу, но в столь же категорической форме) - "...Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!.." Вариант, что могут найтись те, кто не пожелает попадать в рай согласно распоряжению президента, им не рассматривается.

Возникает впечатление какого-то гигантского жертвоприношения, как в старые добрые времена, когда в курган к усопшему руководителю для комфортного пребывания его в прериях вечной охоты закладывали и вереницу сопровождающих. Нынешний конунг хочет вместе с собой забрать в поля вечного гоп-стопа население целой страны. Логично - кого-то нужно и там обворовывать. Ничем другим такую торопливость объяснить невозможно. Робкое замечание Голиковой, которую, в общем-то, в гуманизме заподозрить крайне сложно, что надо бы немножечко подождать, было с гневом отвергнуто - сказано в рай, значит в рай.

Никого не смущает, что в такие ударные сроки безопасную вакцину сделать невозможно, а значит - теперь тестировать ее будут уже не на добровольцах, а на обычных людях. Фактически подвергая их риску с неизвестным исходом. Но вождю нужно объявить, что Россия первая в мире приступила к масштабным опытам на своем населении - а потому прочь сомнения.

Многие не верят в безопасность спешно сделанной российской вакцины и предлагают, чтобы перед принудительной вакцинацией ей привился сам Путин.

Алексей Навальный

"Работников, которые не записались на вакцинацию, не пускать в здание".

Это правительство Москвы. Центр финансового обеспечения. То же самое происходит во многих московских бюджетных организациях.

Зачем это всё надо? Ясно зачем. Полоумный дед из бункера решил, снова прибегнуть к лучшему способу решения проблем - вранью.

И полный провал медицинской системы в борьбе с коронавирусом компенсировать рассказами о том, что напротив - мы справились лучше всех, вакцину изобрели первые, массовую вакцинацию начали тоже первые.

Для массовой вакцинации нужны радостные добровольцы. Их обеспечивает Собянин, загоняя бюджетников под угрозой увольнения.

Верим в безопасность вакцины - очень хорошо. Давайте тогда под присмотром врачей и журналистов, ею привьются все депутаты ГД, члены Совета Федерации, сотрудники АП и члены семьи Путина.

Максим Окоренков

Пусть по Первому покажут как прививают Гос Думу, Совет Федерации, сотрудников АП и самого ВВП.

Надежда Глобенко

Между прочим, одна "член семьи Путина", а именно дочь, привилась, - в сентябре, кажется, и об этом президент нам с гордостью сразу же рассказал. Так что не надо... Но меня удивляет тот факт, что после этого не было заметно давки на прививку из депутатов ГД и прочих высокопоставленых граждан. Это, по-моему, неуважение.



Борис Мазур

В США три бывших президента решили публично привиться испытанной вакциной, чтобы как можно больше американцев последовали их примеру.

В России Путин тоже… объявил массовую вакцинацию.

Потому что три бывших Президента США думают только о себе, а Президент РФ прежде всего о народе печётся, а о себе - так ваще не думает!...

Кирилл Шулика

С вакцинацией, кстати, потрясающая вещь. Принуждают тех, кто не хочет, и отказывают тем, кто хочет. То есть сначала бюджетники, потом все остальные. Все остальные хотят, нельзя. Бюджетники не хотят, не все, но есть такие, надо.

Не всем жалко бюджетников

Владимир Горячев

Это наука побеждать. Так диды воевали. В принудительном порядке, с заградотрядом за спиной, по минным полям на немецкие пулемёты. Сейчас то же самое, только с вирусом.

Елена Сергун

Не хочу переживать за бюджетников -учителей, вбрасывавших бюллетени. Пусть теперь доказывают преданность и свой патриотизм. Рада за них

Алексей Тихонов

А я поддерживаю испытание вакцины на госслужащих, учителях и врачах. Любишь бюллетени подбрасывать за деда, люби и быть бесправным рабом. Все возвращается.

Николай Тархов

Ой ваще не жалко. Как на выборы строем ходили, так пусть и теперь строем на опыты идут

На самом деле "строем на опыты" бюджетников начали гнать уже давно.

Сергей Бутенко

Даже если дед, всё ЕДРО и правительство вакцинируются под камерами, это всё равно не означает что гражданам тоже можно! Потому что дед и ЕДРО уколят себе Pfizer или, на всякий случай, глюкозку, а вот россиянам будут колоть Спутник—V

Есть и те, кто устал бояться коронавируса и приветствует начало вакцинации, хотя таких, судя по Фейсбуку, меньшинство.

Алексей Захаров

Вчера сделал прививку от коронавируса. Спутником. Температура (20 часов после прививки) в норме. Для себя решил, что в наших условиях скорейшая вакцинация (при дальнейшем соблюдении социального дистанцирования) - это лучший из возможных вариантов на сей день. Уж точно это лучше, чем ничего.