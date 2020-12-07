Социологи ВШЭ увидели рост гражданской активности россиян

Социологи Высшей школы экономики зафиксировали у россиян рост гражданской активности и уверенности в собственных силах на фоне пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВШЭ.

Если в 2016 году только 22 процента опрошенных верили, что смогут изменить свою жизнь к лучшему, то в 2020-м так ответили уже 30 процентов. Количество граждански активных россиян растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах, отмечают исследователи. При этом 40 процентов респондентов считают, что государство должно обеспечить тех, кто попал в сложную ситуацию.



Опрос также показал, что больше людей стали считать возможным повлиять на происходящее в своем городе или селе. Этот показатель вырос с 8 до 13 процентов за четыре года. Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе, отмечают социологи. Сегодня так думают 45 процентов респондентов.

Эксперты считают, что такие результаты свидетельствуют о развитии "глубинного" гражданского общества. Кроме того, с 2016 года россияне стали более требовательны к государству. За четыре года доля тех, кто считает, что "государство дает нам немало, но можно требовать от него больше", увеличилась с 29 до 34 процентов.