Россия сократила присутствие в топ-25 ведущих мировых экспортёров оружия

На глобальном рынке оружия в 2019-м году доминировали американские и китайские компании.

В совокупности на их долю приходится более 75 процентов мировых продаж, говорится в опубликованном в понедельник отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). При этом, как отмечают эксперты, из 25 крупнейших фирм-поставщиков вооружений 61 процент продаж осуществили 12 американских компаний, китайские – 15,7 процента.

SIPRI впервые включает в топ поставщиков китайские фирмы – их четыре. Ни одна из них в предыдущие годы в списке не фигурировала – из-за недостатка информации из Пекина.

Всего 25 крупнейших поставщиков продали товаров и услуг на сумму в 361 миллиард долларов, увеличив экспорт на 8,5 процента.

Из российских компаний в топ-25 вошли две - концерн "Алмаз-Антей" (он на 15-м месте) и холдинг "Объединённая судостроительная корпорация" (25-е место). Их продажи – в сравнении с 2018-м годом – снизились примерно на 4 процента. У российской "Объединённой авиастроительной корпорации" произошло снижение на 1 миллиард 300 миллионов долларов, и она выбыла из списка крупнейших продавцов.

Лидерство в топе сохраняет американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. За ней в первой пятёрке также компании США - Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Китайские AVIC, CETC и Norinco на шестой, восьмой и девятой позициях. Седьмое место в списке у британской оборонной компании BAE Systems. Американцы доминируют на международном рынке оружия несколько десятилетий, но в прошлом году продажи у китайцев выросли почти на 5 процентов, говорится в отчёте института SIPRI.

Эксперты в Стокгольме также отмечают, что впервые в топ-25 вошла компания из ближневосточного региона – а именно EDGE Объединённых Арабских Эмиратов. Она была образована в прошлом году путём слияния более 20 структур военно-промышленного комплекса.