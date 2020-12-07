В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, убившего учителя во Франции

В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 6 декабря похоронили Абдуллаха Анзорова, который в октябре во Франции убил учителя Самюэля Пати и был застрелен полицейскими.

Тело Анзорова накануне доставили из Турции, на похороны пришли около 200 человек, - сообщает Кавказ.Реалии.

В день похорон власти закрыли въезд в село, пропускали только родственников и прописанных в населенном пункте, сообщают местные жители. Видео похорон 6 декабря разошлось в соцсетях, его опубликовало также издание Baza.