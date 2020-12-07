В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, убившего учителя во Франции

В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 6 декабря похоронили Абдуллаха Анзорова, который в октябре во Франции убил учителя Самюэля Пати и был застрелен полицейскими.
Тело Анзорова накануне доставили из Турции, на похороны пришли около 200 человек, - сообщает Кавказ.Реалии.
В день похорон власти закрыли въезд в село, пропускали только родственников и прописанных в населенном пункте, сообщают местные жители. Видео похорон 6 декабря разошлось в соцсетях, его опубликовало также издание Baza.
- Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя убийство, написал, что "чеченцы тут ни при чём", поскольку Анзоров вырос во Франции. Он также обвинил французские власти в неуважении к чувствам верующих.
- В начале декабря в соцсетях и ряде СМИ появилось фото таблички "улица Абдуллаха Анзорова", прикреплённая на одной из улиц в селе Шалажи. Глава администрации Шалажи Салман Магомадов назвал сообщения о том, что одна из улиц была названа его именем, "ложью и провокацией".
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