Бывший украинский футболист осуждён в Москве за шпионаж

Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины, бывшему футболисту Василию Василенко по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалы уголовного дела в отношении Василенко имеют гриф "совершенно секретно". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Василенко был задержан в октябре 2019 года по делу о контрабанде, но весной обвинение переквалифицировали на шпионаж. Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна. Расследование по делу вело московское управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.

О реакции украинской стороны на приговор пока не говорится.

Василий Василенко выступал в чемпионате Украины с 1992 по 2001 год на позиции защитника. В разное время он представлял команды "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).