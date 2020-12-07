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Полицейского, который выстрелил в девочку, уволили из МВД

Сотрудника патрульно-постовой службы, который в ночь на 6 декабря ранил из травматического оружия несовершеннолетнюю, уволили из МВД. Об этом сообщается на сайте московского управления ведомства.

Накануне сотрудник полиции в свободное от службы время выстрелил в 13-летнюю девочку, у родителей которой он был в гостях. Пострадавшую госпитализировали. По сведениям LIFE, девочка рассказала, что 33-летний полицейский домогался к ней — когда она ему отказала, он выстрелил ей в ногу.

Очевидец рассказал "Медиазоне", что стрелявший был пьян и не боялся приезда полиции.

МВД провело служебную проверку и возбудило дело о хулиганстве.

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