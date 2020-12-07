Погранслужба Украины: пограничники РФ застрелили гражданского

В перестрелке на границе Украины и России в ночь на 4 декабря, о которой ранее сообщала ФСБ, погиб гражданин Украины, житель Сумской области, не являвшийся сотрудником каких-либо силовых структур. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

Названо имя убитого – Евгений Голубев 1993 года рождения. По словам источника, на Украине он проходил по нескольким уголовным делам, в том числе о хулиганстве и разбое. Нередко ездил к друзьям в российскую Белгородскую область.

По словам источника, российская сторона не предоставила никаких доказательств того, что он был вооружён или вёл себя агрессивно при попытке задержания. Источник предполагает, что Голубев был убит российскими пограничниками случайно, а затем, чтобы не поднимался вопрос об ответственности за его гибель, ФСБ выступила с версией о перестрелке с группой нарушителей.

Официально украинская сторона пока не выступала с заявлениями о личности убитого. Утверждалось лишь, что украинским пограничникам известно об инциденте только со слов российской стороны.

В официальном сообщении ФСБ говорилось, что границу со стороны Украины пытались перейти три человека, они вступили в перестрелку с российскими пограничниками, один из нарушителей был убит, двое скрылись.

В ряде российских телеграм-каналов появилась версия, что убитый был якобы бойцом службы специальных операций Вооружённых сил Украины. Никаких доказательств этой версии не приводится.