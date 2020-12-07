Опубликовано расследование об "армии Медведчука"

Украинское издание LIGA.net опубликовало в понедельник расследование об организации "Патриоты - За жизнь", которую журналисты называют "частной армией" пророссийского политика Виктора Медведчука, одного из лидеров парламентской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ) и кума президента России Владимира Путина.

Организацию возглавляет депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Она была создана летом 2020 года. Целями организации Кива назвал "борьбу за мир" и "защиту героического прошлого предков". На практике, как утверждается в расследовании, её члены охраняют уличные акции ОПЗЖ.

Как отмечается в расследовании, значительную часть членов организации составляют так называемые титушки - молодые люди спортивного телосложения, которые не интересуются политикой и участвуют в акциях исключительно за деньги. Однако есть и региональные кураторы, прямо связанные или лично с Кивой, или со структурами ОПЗЖ. Среди них есть и бывшие сотрудники силовых структур. У некоторых активистов есть оружие. Охрану лично Медведчука осуществляет частное охранное предприятие "Шторм", среди сотрудников которого есть бойцы бывшего подразделения "Беркут", участвовавшего в попытках разгона Майдана.

Большинство опрошенных LIGA.net украинских активистов и политиков считают, что члены "Патриотов - За жизнь" участвуют в деятельности организации исключительно ради денег. В то же время, некоторые опасаются, что организация, будучи под кураторством пророссийских сил, в перспективе может начать представлять угрозу безопасности Украины.