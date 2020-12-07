Европейский аналог "закона Магнитского" окончательно одобрен

Европейский Союз окончательно одобрил законодательство о глобальном санкционном режиме за грубое нарушение прав человека. Решение формально утверждено на совещании глав МИД стран ЕС 7 декабря. Соответствующие документы уже опубликованы в официальном бюллетене ЕС. Они вступают в силу во вторник, в преддверии 10 декабря, Дня прав человека.

Новый санкционный режим во многом аналогичен принятому в США "глобальному закону Магнитского", позволяющему вводить санкции за нарушения прав человека, в какой бы стране они не были совершены. Ранее в США был принят также отдельный "Акт Магнитского", посвящённый санкциям непосредственно против граждан России, причастных к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. В новом законодательстве ЕС упоминаний конкретно о России и о Магнитском нет, тем не менее неофициально сами европейские чиновники называли его ранее "Европейским законом Магнитского" - такой же терминологии придерживается и Билл Браудер, который возглавляет борьбу за принятие "законов Магнитского" в странах мира.

Новый санкционный режим предусматривает, что ЕС сможет вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека по всему миру, причастных к таким нарушениям или связанных с ними. Речь идёт о запрете на въезд в ЕС и заморозке активов. Кроме того, европейским субъектам запрещено будет финансировать таких лиц. Решение о санкциях будет принимать Совет ЕС (то есть представители всех 27 стран).

Санкции могут быть введены против лиц, причастных к таким преступлениям, как геноцид, преступления против человечности, пытки, внесудебные расправы, произвольные аресты, рабовладение. Санкции могут быть введены и за другие нарушения прав человека, если речь идёт о широкомасштабных и всеобъемлющих нарушениях.

Пока решения о включении кого-либо в санкционные списки на основании "европейского закона Магнитского" не принимались. Источники ранее сообщали, что это может произойти в январе. Чаще всего в этом контексте упоминаются возможные санкции против китайских официальных лиц, ответственных за подавление протестов в Гонконге.