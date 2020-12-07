Участники испытаний вакцины вынуждены полгода ждать прививки

Добровольным участникам испытаний российский вакцины от коронавируса "Спутник V", которые по условиям эксперимента получили вместо препарата плацебо, отказывают в настоящей прививке, утверждает издания Baza.

Источники издания из числа участников испытаний рассказали, что при попытке записаться на прививку им отказывают из-за отметки в электронной медкарте, свидетельствующей о том, что человек прошёл клинические исследования. Baza утверждает, что отказы получают даже люди из "групп риска" - например, работники образования. При этом изначально участников эксперимента не предупреждали о том, что они не смогут получить настоящую вакцину. Более того, в документах о согласии принять участие в опытах говорилось, что можно выйти из исследования "без какого-либо ущерба для последующего лечения". Теперь же участникам испытаний российской вакцины объявляют о необходимости ждать полгода, а почему именно такой срок - не объясняют.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была разработана научным центром имени Гамалеи. В её испытаниях участвовали 40 тысяч человек, четверти из них, по условиям эксперимента, вместо препарата вводили обычный физраствор. О том, что именно получали участники испытаний, сами они не знали. Сдать тест на антитела им можно было только через 21 день после второй инъекции.

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