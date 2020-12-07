50 лет назад канцлер Германии преклонил колена в Варшаве

Ровно полвека назад, 7 декабря 1970 года, канцлер тогдашней Западной Германии Вилли Брандт опустился в Варшаве на колени перед памятником жертвам подавленного нацистами восстания в Варшавском гетто. Это коленопреклонение вошло в историю - пишет "Немецкая волна" в своём материале, посвящённом годовщине.

Социал-демократ Вилли Брандт стал первым канцлером ФРГ, приехавшим в Польшу. С окончания Второй мировой войны тогда прошло только 25 лет. Западная Германия формально не признавала установленную после Второй мировой войны германо-польскую границу по Одеру и Нейсе. Брандт приехал в Варшаву, чтобы начать претворять в жизнь так называемую новую восточную политику, направленную на сближение со странами Восточной Европы.

Утром 7 декабря 1970 года Брандт возложил венок к мемориалу, посвященному восстанию евреев в Варшавском гетто, подавленному в 1943 году. Возложив венок, он встал на колени перед мемориалом. "Чувствуя тяжелый груз немецкой истории, в память о миллионах убитых, я сделал то, что делают люди, когда невозможно что-то сказать и слова застревают в горле", - написал впоследствии Вилли Брандт в мемуарах. При этом он отметил, что не планировал свой жест заранее.

Сам Брандт был антифашистом, во времена Третьего рейха жил в эмиграции, однако почувствовал необходимость символического жеста от имени всего немецкого народа. Как отмечают историки, польские коммунистические власти оценили его как знак примирения, однако не сообщили о нём в печати.

В Германии жест Брандта сочли неоднозначным - к тому времени в обществе ещё не было консенсуса по вопросу о нацистском прошлом. К тому же консервативная оппозиция критиковала Брандта за подписанные в ходе визита в Варшаву документы о признании границы по Одеру и Нейсе. Впоследствии, однако, жест Брандта оценили в Германии как важный шаг на пути к примирению и сотрудничеству в новой Европе и к признанию вины за Холокост и другие преступления нацизма.

Представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффан Зайберт, опубликовав в твиттере видео поступка Брандта, назвал его "вехой на пути к примирения поляков и немцев".