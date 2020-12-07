"Почта России" за 3,5 млн поищет "мотивацию" к работе своих начальников

"Почта России" заключила с одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний мира Ernst & Young контракт на "определение мотивации членов правления в период исполнения ими своих обязанностей". За три с половиной миллиона рублей специалисты Ernst & Young должны, в частности, решить задачу по "повышению заинтересованности и эффективности работы" топ-менеджеров госкомпании.

При этом только в прошлом году члены правления "Почты России", а это 13 человек, получили премий на общую сумму 74,6 миллиона рублей - то есть, в среднем по 5,7 миллиона на каждого топ-менеджера. А согласно финансовому отчёту за первое полугодие 2020 года, "ключевой управленческий персонал" компании, включая правление, директоров филиалов и их заместителей, заработал более миллиарда рублей.

Вместе с тем чистый убыток "Почты России" за первые шесть месяцев этого года составил более семи миллиардов.

Отдельно отмечается, что контракт на "поиск мотивации", заключённый "Почтой России" с Ernst & Young, уже не первый: такой же договор был подписан ещё при бывшем главе госкомпании Николае Подгузове, который не так давно купил апартаменты в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park за миллиард рублей.

По данным издания Baza, в среднем рядовой сотрудник "Почты России" получает в Москве 27 тысяч рублей в месяц, а в Московской области - 12 тысяч.