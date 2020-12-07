В Таганроге из секретного военного самолёта Ил-80 похищена аппаратура

На военном аэродроме в Ростовской области неизвестные злоумышленники вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80 и похитили радиоаппаратуру. "Самолёт судного дня" предназначен для управления войсками в условиях тотальной войны с применением ядерного оружия.

Как сообщил агентству "РИА Новости" представитель управления МВД России по Северо-Кавказскому округу, в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного объединения (ТАНТК имени Бериева). Представитель МВД сообщил агентству, что "проводится проверка".

Ил-80 прибыл в Таганрог для прохождения технического обслуживания.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева входит в Объединённую авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолётов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения.