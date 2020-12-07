Гражданку Швейцарии осудили на 2,5 года за сорванную с омоновца маску 

Суд в Минске приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима гражданку Швейцарии Наталью Херше, признав её виновной в применении насилия к сотруднику ОМОН на акции протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Согласно материалам уголовного дела, 19 сентября Херше задержали на митинге, но при задержании она не подчинилась требованию пройти в спецтранспорт, пыталась скрыться, а когда её действия были пресечены бойцом ОМОН, 22-летним Сергеем Кончиком, она схватила его за лицо и сняла с него балаклаву, тем самым "испортив форменное обмундирование" и "нанеся телесные травмы" в виде царапин.

Наталья Херше - уроженка Беларуси, уехавшая в Швейцарию 12 лет назад. В сентябре этого года она приехала в Минск в отпуск на 10 дней, и была задержана за два дня до вылета обратно. Выступая в понедельник в суде, Херши заявила, что живёт "в европейской демократической стране, где право на свободу слова и мирные собрания определены Конституцией и гарантируются государством, где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами". По её словам, 19 сентября, на акции протеста в Минске против режима Лукашенко, она испугалась, что её задерживают люди, не показывающие своих лиц.

Всего в тот день, по данным МВД Беларуси, были задержаны 415 человек.