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Турецкие власти освободили журналистов телеканала НТВ

Стамбул

Управление коммуникаций при президенте Турции подтвердило, что журналисты российского телеканала НТВ были освобождены из-под стражи. "Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения наших законов иностранной прессой", - добавили в управлении.

Как сообщают турецкие СМИ, российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса, информирует "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что днём 3 декабря журналист Алексей Петрушко и оператор Ивана Малышкин, задержанные в Турции, должны быть депортированы в Россию. "Интерфакс", со сылкой на пресс-службу НТВ, сообщил, что репортёры были задержаны, когда пытались провести съёмку недалеко от завода по производству дронов.

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