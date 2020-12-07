СК объяснил самоубийство Ирины Славиной "расстройством личности"

Следственный комитет по Нижегородской области заявил о том, что у совершившей самосожжение журналистки Ирины Славиной "с высокой степенью вероятности было смешанное расстройство личности". В частности этим ведомство объяснило уже второй отказ возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства.
В постановлении об отказе, опубликованном в понедельник, говорится, что Славина “часто меняла места работы" и "причиной становились её неуживчивость и конфликтность", а обыск, который был проведён у неё накануне самоубийства, "был воспринят ей с воодушевлением", поскольку она была "идейным борцом" и подчёркивала, что "тем самым власть отреагировала на её борьбу".
Кроме того ведомство заявило о "перепадах настроения, эгоизме, повышенной чувствительности к критическим замечаниям в свой адрес, обидчивости, ориентации на собственное мнение" и "недостаточной гибкости поведения" Славиной. Именно это, а не давление со стороны правоохранительных органов, привело Славину, по версии Следственного комитета, к суициду.
Адвокат семьи погибшей журналистки Александр Караваев заявил, что будет обжаловать постановление об отказе возбуждать дело о доведении до самоубийства и что родственники Славиной готовы дойти до Европейского суда по правам человека.
- 2 октября главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения возле здания регионального управления МВД, написав незадолго до этого на своей странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
- За день до этого у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли все электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями, ноутбук дочери, телефон мужа. "Я осталась без средств производства", – написала журналистка, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.
- Правозащитники и журналисты требовали от Следственного комитета расследовать причины самосожжения Славиной по статье о доведении до самоубийства, а также прекратить практику "обысков устрашения". Профсоюз журналистов и работников СМИ подчеркнул, что "ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск – все, кто планомерно превращал её жизнь в ад".
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