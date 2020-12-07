СК объяснил самоубийство Ирины Славиной "расстройством личности"

Следственный комитет по Нижегородской области заявил о том, что у совершившей самосожжение журналистки Ирины Славиной "с высокой степенью вероятности было смешанное расстройство личности". В частности этим ведомство объяснило уже второй отказ возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства.

В постановлении об отказе, опубликованном в понедельник, говорится, что Славина “часто меняла места работы" и "причиной становились её неуживчивость и конфликтность", а обыск, который был проведён у неё накануне самоубийства, "был воспринят ей с воодушевлением", поскольку она была "идейным борцом" и подчёркивала, что "тем самым власть отреагировала на её борьбу".

Кроме того ведомство заявило о "перепадах настроения, эгоизме, повышенной чувствительности к критическим замечаниям в свой адрес, обидчивости, ориентации на собственное мнение" и "недостаточной гибкости поведения" Славиной. Именно это, а не давление со стороны правоохранительных органов, привело Славину, по версии Следственного комитета, к суициду.

Адвокат семьи погибшей журналистки Александр Караваев заявил, что будет обжаловать постановление об отказе возбуждать дело о доведении до самоубийства и что родственники Славиной готовы дойти до Европейского суда по правам человека.