В Петербурге могут отменить плановую медицинскую помощь 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если до Нового года темпы заболеваемости коронавирусом продолжат расти, то ему придётся вводить в городе повсеместный карантин и отменять плановую медицинскую помощь.

От полного локдауна, по словам Беглова, жителей Санкт-Петербурга отделяет "совсе немного". Губернатор подчеркнул, что сейчас городские больницы работают на пределе мощности, а врачи - на пределе эффективности.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 3 тысячи 741 новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых больших показателей за всё время пандемии. 31 пациент скончался.

Вместе с тем в понедельник петербургскому хоккейному клубу СКА разрешили провести матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги против рижского "Динамо" в присутствии зрителей. До этого в Ледовом дворце, где играет СКА, проходили концерты рэпера Басты, на которых зрители не соблюдали санитарные нормы, в результате чего стадион был оштрафован на 480 тысяч рублей.