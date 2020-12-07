МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет отстранил руководство национального олимпийского комитета Беларуси, возглавляемого президентом страны Александром Лукашенко, от всех мероприятий, проводимых под эгидой организации. Кроме того приостановлены финансовые выплаты НОК Беларуси. В решении отмечено, что меры являются временными и могут быть отменены в зависимости от развития ситуации.

Ранее МОК начал расследование в отношении властей Беларуси, которые, по мнению комитета, преследуют спортсменов по политическим мотивам.

В августе более полутора тысяч белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие в отношении участников акций протеста против режима Александра Лукашенко. После этого некоторые из них были уволены, задержаны или осуждены. Среди них - чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, легкоатлетка Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и баскетболистка Елена Левченко.