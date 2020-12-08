Полицейский, выстреливший в девочку, отправлен под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего полицейского Ивана Князева, который ранил из травматического оружия 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Князева уволили из МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Дело на Князева завели по статье о хулиганстве, наказание по которой предполагает штраф в 500 тысяч рублей или срок до пяти лет

В ночь на 6 декабря сотрудник полиции в свободное от службы время выстрелил в несовершеннолетнюю, у родителей которой он был в гостях. Пострадавшую госпитализировали. По сведениям LIFE, девочка рассказала, что 33-летний полицейский домогался к ней – когда она ему отказала, он выстрелил ей в ногу.

Очевидец рассказал "Медиазоне", что стрелявший был пьян .