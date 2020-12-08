Во Франции судят двух футбольных фанатов из России

Суд во французском городе Экс-ан-Прованс рассматривает дело двух граждан России, которых обвиняют в жестоком нападении на английского футбольного болельщика во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Об этом сообщает "Немецкая волна".

55-летний пострадавший вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Кроме того, по словам его адвоката, из-за полученных физических и психологических травм он не может давать показания даже по видеосвязи.

Один из обвиняемых россиян заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей драки и действовал непреднамеренно.

Россияне были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака". Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор ожидается 11 декабря.

11 июня 2016 года в Марселе произошли массовые столкновения между футбольными фанатами из Англии и России. В результате драки десятки человек получили травмы, один английский болельщик впал в кому и позже скончался. Десятки россиян были задержаны, трое уже получили тюремные сроки во Франции за участие в беспорядках.