Владельцы кафе Петербурга создали "Карту сопротивления"

В Санкт-Петербурге владельцы нескольких десятков баров, кафе и ресторанов выступили против ограничений, введённых в городе на фоне распространения коронавируса. Они создали проект "Карта сопротивления", где публикуют списки заведений, которые не планируют соблюдать предписания властей по работе в новогодние праздники.

"На карте размещены заведения Санкт-Петербурга, не признающие постановление №121. Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются", — говорится на сайте проекта. Некоторые заведения работают с закрытой дверью.

Сейчас на карте отмечено около 40 заведений. Создатели сайта отмечают, что добавлять туда их могут как владельцы баров и ресторанов, так и их гости.

Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что идея создания "Карты сопротивления" принадлежит ему. По его словам, к проекту уже присоединилось около 200 заведений, и в течение ближайшего времени они добавятся на карту.



Сам он санкций со стороны Роспотребнадзора не опасается. "Это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны работают только ради новогодних дней", — сказал он в разговоре с изданием.

В пресс-службе администрации губернатора Петербурга подобные заявления назвали "риторической драматизацией".

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, заведения общепита должны быть закрыты в новогодние праздники — с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и бары смогут работать только до 7 часов вечера.

О том, что в городе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка ещё неделю назад заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в городе осталось менее 5 процентов свободных коек для пациентов с COVID-19. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что ситуация в городе близка к "полному локдауну" .

По данным на 7 декабря, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге достиг 3741.