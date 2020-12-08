Джо Байден может назначить главой Пентагона Ллойда Остина

Избранный президент Джо Байден планирует назначить генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны США, сообщает "Голос Америки".

В случае утверждения Сенатом, Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. Остин также является первым темнокожим генералом, командовавшим армейской дивизией в бою. О выдвижении может быть объявлено уже во вторник, 8 декабря.

Остин и представители Байдена от комментариев отказались.

Остин ушёл в отставку в 2016 году после 41 года службы. До выхода на пенсию он руководил Центральным командованием США. После отставки генерал вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies – одного из крупнейших подрядчиков Пентагона. Он также является членом правления Nucor, крупнейшего американского производителя стали, а также медицинской компании Tenet. Остин также входит в правление благотворительного фонда Carnegie Corporation of New York.

Байден и Остин познакомились по время работы администрации президента Барака Обамы. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за их вывод в 2011 году.

Назначение Остина может быть проблематичным, отмечает "Голос Америки". Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. В противном случае ему потребуется специальное разрешение от Конгресса, чтобы стать министром обороны. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джим Мэттис.

Критики вероятного решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал. Источник в команде избранного президента заявил изданию Politico назвал кандидатуру Остина безопасным выбором.