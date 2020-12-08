"Проект": Путину построили одинаковые кабинеты под Москвой и в Сочи

Для президента России Владимира Путина оборудовали два совершенно идентичных рабочих кабинета в его резиденциях в подмосковном Ново-Огарёво и в Сочи. Благодаря этому пресс-служба президента может сообщать о том, где Путин проводит те или иные меропориятия, по своему усмотрению. Об этом пишет во вторник издание "Проект".

Журналисты утверждают, что догадались о двух одинаковых кабинетах на основании открытых данных. Информацию подтвердили четыре источника.

"Проект" проанализировал официальный рабочий график президента за последние дни и обнаружил в нём странности - например, Кремль указывал, что Путин находится в Подмосковье, в то время как его самолёт в тот же день вылетал из Сочи. "На самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета" - утверждает "Проект", добавляя, что в Кремле об этом сообщать не хотели, поскольку "народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней". На черноморском побережье, как утверждает "Проект", Путину оборудовали такой же кабинет, как в Подмосковье, что позволило выдавать встречи с чиновниками и бизнесменами в Сочи за встречи в Ново-Огарёво.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы "Проекта".