"Проект": Путину построили одинаковые кабинеты под Москвой и в Сочи

Для президента России Владимира Путина оборудовали два совершенно идентичных рабочих кабинета в его резиденциях в подмосковном Ново-Огарёво и в Сочи. Благодаря этому пресс-служба президента может сообщать о том, где Путин проводит те или иные меропориятия, по своему усмотрению. Об этом пишет во вторник издание "Проект".
Журналисты утверждают, что догадались о двух одинаковых кабинетах на основании открытых данных. Информацию подтвердили четыре источника.
"Проект" проанализировал официальный рабочий график президента за последние дни и обнаружил в нём странности - например, Кремль указывал, что Путин находится в Подмосковье, в то время как его самолёт в тот же день вылетал из Сочи. "На самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета" - утверждает "Проект", добавляя, что в Кремле об этом сообщать не хотели, поскольку "народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней". На черноморском побережье, как утверждает "Проект", Путину оборудовали такой же кабинет, как в Подмосковье, что позволило выдавать встречи с чиновниками и бизнесменами в Сочи за встречи в Ново-Огарёво.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы "Проекта".
- Издание в последние недели выпустило два резонансных расследования - о главе Росгвардии Викторе Золотове и о Светлане Кривоногих, которая, как утверждается, была близка к Путину и стала обладательницей большого состояния. В среду "Проект" наменрен опубликовать новое расследование - "о человеке, с которым Путин коротает время, сидя на изоляции в Сочи".
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