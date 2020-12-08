В США умер лётчик Чак Йегер, первым преодолевший звуковой барьер

В США умер летчик-испытатель Чак Йегер, который первым в истории преодолел скорость звука. Легенде авиации было 97 лет.

Во время Второй мировой войны Йегер сбил 13 немецких самолетов, 5 из них – за один день. Самое знаменательное достижение Йегера произошло 14 октября 1947 года. Тогда он служил капитаном ВВС.

Летчик вылез из бомбардировщика B-29, когда тот поднимался над пустыней Мохаве в Калифорнии с авиабазы "Мурок" и перебрался в кабину экспериментального реактивного самолета Bell X-1, прикрепленного к бомбовому отсеку.

Йегер развил скорость 1126 километров в час, преодолев звуковой барьер. Полёт проходил на высоте около восьми тысяч метров. Изначально ни сам пилот, ни инженеры не были уверены в успехе испытаний. Лётчик развеял опасения, что любой самолет, летящий со скоростью звука или быстрее, будет разорван ударными волнами, пишет "Голос Америки".

За несколько дней до своего знаменитого полёта Йегер упал с лошади и сломал несколько рёбер. Он не сказал об этом врачам, так как боялся, что его не допустят к полёту. По рассказам, в день испытаний он понял, что из-за боли не сможет дотянуться до замка аварийного люка. Йегер выбрался из кабины, нашёл где-то палку от метлы и сумел пронести её в кабину, чтобы использовать как рычаг.

Впоследствии лётчик командовал эскадрильями на авиабазах в Германии, Франции и США. В начале 1960-х годов Йегер был одним из руководителей школы пилотов аэрокосмических исследований. Там он готовил американских военных летчиков-испытателей к космическим полётам. Для участия в космической программе США из этой школы было отобрано 37 выпускников. 26 из них стали астронавтами в программах Gemini, Apollo и Space Shuttle.