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В Армении истёк срок ультиматума оппозиции премьер-министру

Акция протеста в Ереване, Армения, 8 декабря 2020 года

В Армении 8 декабря истёк срок ультиматума об отставке, который оппозиция выдвинула премьер-министру Николу Пашиняну. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.

Политики призывают граждан проводить мирные митинги в рамках закона, но в Ереване протестующие попытались перекрыть несколько улиц. Полиция задержала более 30 человек.

Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Они предусматривают переход ряда районов Азербайджану.

Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение, действительно, было плохим для Еревана. Но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.

  • Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
  • В конце сентября бои начались вновь. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался. 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. По договору, режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.

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