В Армении истёк срок ультиматума оппозиции премьер-министру

В Армении 8 декабря истёк срок ультиматума об отставке, который оппозиция выдвинула премьер-министру Николу Пашиняну. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.

Политики призывают граждан проводить мирные митинги в рамках закона, но в Ереване протестующие попытались перекрыть несколько улиц. Полиция задержала более 30 человек.

Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Они предусматривают переход ряда районов Азербайджану.

Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение, действительно, было плохим для Еревана. Но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.