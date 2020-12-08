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Эверест стал выше почти на 90 сантиметров

Эверест

Эверест, высочайшая вершина мира, стала почти на 90 сантиметров выше. О новых измерениях объявили Непал и Китай, на границе между которыми располагается гора. Теперь высота составляет 8 848 метров 86 сантиметров метра.

Ранее официальной высотой Эвереста считалось 8 848 метров. Оценка основана на измерениях, проведенных Индией в 1950-е годы.

Процесс обновления данных об Эвересте включал два подъема на вершину и несколько лет уточняющих измерений и расчетов. По словам геологов, высота горы меняется из-за смещения тектонических плит и периодических землетрясений.

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