Путин подписал закон о наказании за призывы к отчуждению территорий

Президент России Владимир Путин подписал во вторник несколько ранее принятых законов, закрепляющих положения одобренных летом нынешнего года поправок к Конституции.

Среди них пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс, в частности, дополняется новой статьей ("Нарушение территориальной целостности"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами.

За призывы к нарушению территориальной целостности, совершённые впервые, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторные подобные призывы в течение года - уже уголовная с возможностью лишения свободы на срок до четырёх лет.

По российскому законодательству, частью территории России, в частности, признаётся аннексированный в 2014 году Крым, который Украина и подавляющее большинство стран мира по-прежнему считают украинской территорией.

Также Путин подписал закон о Государственном совете, этот орган после принятия поправок был внесён в Конституцию. Согласно закону, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Возглавляет его сам президент.

Подписан и закон о приоритете российской Конституции над над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов - что предусматривает неисполнение Россией решений межгосударственных органов, если они будут сочтены противоречащими российской конституции. Решения о невозможности исполнять такие решения - в том числе речь идёт и о решениях международных судов - будет Конституционный суд. Ряд комментаторов ранее связывал внесение в Конституцию соответствующей поправки, в частности, с жалобой бывших акционеров ЮКОСа, которая дошла до Верховного суда Нидерландов - в нижних инстанциях суды обязали Россию выплатить 57 млрд долларов компенсации.