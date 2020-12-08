Компания Игоря Чайки и Александра Додона построит высотки в Москве 

Компания "Архплей Девелопмент", совладельцами которой являются сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Чайка и родной брат действующего президента Молдовы Александр Додон, приобрела участок земли на юго-востоке Москвы для застройки его высотными жилыми домами, сообщает РБК. Ранее этот участок принадлежал строительной компании ПИК. Сумма, за которую была выкуплена земля, не сообщается.

Комментируя сделку для телеканала "Настоящее время", президент Молдовы Игорь Додон, проигравший на последних выборах, но пока ещё не сложивший полномочия, заявил, что его брат уже несколько лет работает в России. До этого он вместе с сыном Юрия Чайки "занимался направлением Китая". Игорь Додон предположил, что теперь сын Чайки позвал его сына в новый проект. Глава Молдовы подчеркнул, что "не видит в этом ничего преступного".

"Архплей Девелопмент" принадлежит 50% акций ООО "Дубровская", которое, в свою очередь, владеет несколькими участками земли в Москве. Владельцы ещё 50% акций ООО "Дубровская" скрыты за кипрской трастовой компанией.

"Настоящее время" отмечает, что в 2015 году российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе окружения тогдашнего генпрокурора России Юрия Чайки - в частности, о рейдерском захвате его старшим сыном Артёмом речного пароходства. Младший сын Чайки Игорь, помимо строительного бизнеса, занимается в России переработкой мусора: в 2017 году он стал владельцем 60% акций компании "Хартия", после чего фирма выиграла десятки тендеров на оказание услуг по вывозу мусора из Москвы.