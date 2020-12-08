Дочь замглавы АП Сергея Кириенко получила гражданство Франции

Дочь замглавы администрации президента России Сергея Кириенко получила гражданство Франции, утверждается в расследовании издания The Insider.

Журналисты отмечают, что недавно принятый в России закон о втором гражданстве обязывает россиян уведомлять о его наличии Федеральную миграционную службу. Таким образом The Insider обнаружил имя Любови Кириенко в базе ФМС. Её дата рождения и номер российского паспорта совпадают с данными дочери замглавы путинской администрации.

Официально 30-летняя Любовь Кириенко работает в российском Агентстве стратегических инициатив - организации, учрежденной правительством РФ, и цель которой - "содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров". Зарплата дочери замглавы АП - 2,3 млн рублей в год. При этом Любови Кириенко принадлежит квартира в одном из самых дорогих столичных жилых комплексов "Эдельвейс": её площадь - 124 квадратных метра, а рыночная стоимость - около 50 миллионов рублей.

Кроме того дочь замглавы АП ездит на автомобиле Lexus с госномерами. Раньше этот номер принадлежал брату однокурсника сына Сергея Кириенко, на которого теперь оформлено поместье в Испании. В этом поместье, как утверждает The Insider, отдыхала ещё одна дочь российского чиновника - Надежда Кириенко.

В контексте расследования The Insider подчёркивает, что закон об иностранных агентах и другие меры, призванные ограничить иностранное вмешательство во внутреннюю политику России, принимались при непосредственной поддержке администрации президента в России, одним из руководителей которой является Сергей Кириенко.