Госдума одобрила в первом чтении расширение полномочий полицейских

Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон "О полиции", существенно расширяющие полномочия полицейских.

В случае принятия законопроекта, сотрудники МВД смогут не представляться, проводя задержания, получат право вскрывать частные автомобили и не нести при этом ответственность за повреждения, а также стрелять на поражение из огнестрельного оружия, если гражданин совершит "действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Что это за действия - в законопроекте не уточняется.

Поправки в закон "О Полиции" были предложены правительством России. Правозащитники выступают против них, опасаясь, что их принятие приведёт к ещё большим нарушениям прав граждан со стороны сотрудников силовых ведомств.