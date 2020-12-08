Одна из лучших в истории советских и российских биатлонисток и лыжниц, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, заявила о том, что в то время, когда она выступала за сборную России, вся команда принимала допинг.

В интервью порталу Sports.ru она рассказала, что в 1996-м году перед соревнованиями лыжниц "кололи во все места", и "эффект был" - Резцова, по её словам, выигрывала всё подряд. При этом какие именно препараты ей кололи - она не знает. Спортсменка лишь уточнила, что покупку дорогостоящих стимуляторов спонсировал некий Владимир Александров, которого Резцова знает как производителя телевизоров "Рубин". По её словам, "сейчас допинг тоже сплошь и рядом".

Также Резцова рассказала, что когда она выступала ещё за Советский Союз, то перед зимней Олимпиадой 1988-го года в Калгари руководство сборной заставило её сделать аборт. По словам спортсменки, тренеры, узнав о её беременности, срочно отправили её на операцию в Москву со сборов в Эстонии, объяснив это тем, что "стране нужны медали". Кроме того, в сборной СССР лыжницам для улучшения результатов делали гемотрансфузию. Резцова рассказала, что медики забирали у спортсменок по 800 миллилитров крови в тот момент, когда они находились в близком к идеальному физическом состоянии. Кровь замораживали, а затем вливали лыжницам непосредственно перед тем или иным соревнованием.

Интервью Резцовой вызвало скандал, на который отреагировали многие тренеры и спортсмены. Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал именитую лыжницу и биатлонистку "неординарным человеком со скандальным характером", которому "все эти высказывания нужно прощать". При этом комментировать тему допинга Тихонов отказался. "В последние годы нас уже отовсюду выгнали, поэтому что об этом говорить?" – сказал он.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что не поддерживает поступок Резцовой, не знает, что с ней происходит и "в каком состоянии" она давала интервью. "Получилось некрасиво, думаю, она не имела на это права", – сказал Шашилов, не упомянув при этом о допинге.

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин назвал интервью Резцовой "пьяным бредом" и посоветовал СМИ "аккуратнее относиться к таким высказываниям, а не выкладывать всё подряд".

В свою очередь бывший тренер Резцовой и бывший главный тренер сборной России по лыжам Александр Грушин считает, что спортсменка не имела права "обливать дерьмом других людей", а на месте тех, о ком она говорила в интервью, в частности - на месте лыжницы Ольги Даниловой, он подал бы на олимпийскую чемпионку в суд. Грушин также порекомендовал журналистам "проверять информацию, прежде чем её вбрасывать", тем более "в период, когда страна переживает сложнейшую ситуацию с допинговыми скандалами". При этом известно, что Ольга Данилова во время Олимпиады-2002 в американском городе Солт-Лейк Сити сдала положительную пробу на допинг, была лишена медалей Игр и отстранена от всех международных соревнований на два года.

Анфиса Резцова в составе сборной СССР по лыжным гонкам завоевала золотые медали на Олимпиаде 1988 года в Калгари и трижды выигрывала золото чемпионатов мира. После распада Советского Союза, Резцова завоевала золотые олимпийские медали уже в биатлоне: это случилось во французском Альбервиле в 1992-м году и в норвежском Лиллехаммере в 1994-м. Свою последнюю золотую медаль спортсменка выиграла на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском городе Рамзау в 1999-м году.