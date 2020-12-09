Полицейские, подбросившие наркотики, получили условные сроки 

Невский суд Петербурга приговорил к условным срокам трёх полицейских, признав их виновными в вымогательстве группой лиц в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года оперативники уголовного розыска петербургского отдела полиции №75 Максим Гулемпинченко и Анатолий Лебединский, а также сотрудник ОВД №1 Сергей Володченко, подошли на улице к прохожему и положили в карман его куртки полиэтиленовый пакет с "порошкообразным веществом белого цвета", после чего объявили, что у прохожего найдены наркотики и он задержан. Далее полицейские посадили задержанного в машину, избили его и, угрожая уголовным делом о незаконном хранении наркотиков, потребовали 400 тысяч рублей. В итоге они получили почти всю сумму и разделили её между собой.

Кроме этого эпизода полицейские и ранее неоднократно превышали полномочия и занимались вымогательством. Тем не менее, по результатам суда Володченко и Гулемпинченко получили по шесть лет условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет. Лебединского приговорили к четырем годам условного срока.

Отмечается, что все подсудимые свою вину признали.