Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полицейские, подбросившие наркотики, получили условные сроки 

Невский суд Петербурга приговорил к условным срокам трёх полицейских, признав их виновными в вымогательстве группой лиц в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года оперативники уголовного розыска петербургского отдела полиции №75 Максим Гулемпинченко и Анатолий Лебединский, а также сотрудник ОВД №1 Сергей Володченко, подошли на улице к прохожему и положили в карман его куртки полиэтиленовый пакет с "порошкообразным веществом белого цвета", после чего объявили, что у прохожего найдены наркотики и он задержан. Далее полицейские посадили задержанного в машину, избили его и, угрожая уголовным делом о незаконном хранении наркотиков, потребовали 400 тысяч рублей. В итоге они получили почти всю сумму и разделили её между собой.

Кроме этого эпизода полицейские и ранее неоднократно превышали полномочия и занимались вымогательством. Тем не менее, по результатам суда Володченко и Гулемпинченко получили по шесть лет условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет. Лебединского приговорили к четырем годам условного срока.

Отмечается, что все подсудимые свою вину признали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG