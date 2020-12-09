Бывшая глава Мосгорсуда Ольга Егорова стала советницей Собянина 

Бывшая глава Мосгорсуда Ольга Егорова стала советницей Сергея Собянина по взаимодействию с судами. На соответствующую должность её назначил лично мэр Москвы.

Егорова возглавляла Мосгорсуд с декабря 2000-го по сентябрь 2020-го года, подав в отставку после того, как Верховный суд раскритиковал её за недостаточную квалификацию судей. Правозащитники также критиковали Егорову, отмечая, что при её руководстве нарушений прав подсудимых и адвокатов во время судебных заседаний в Мосгорсуде становилось больше из года в год.

Издание "Медиазона" отмечает, что советником мэра Москвы Егорова стала после того, как накануне её исключили из Совета судей на ежегодном заседании его президиума. Сейчас Ольге Егоровой 65 лет.