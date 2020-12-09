Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать выборы мэров

Законодательное собрание Свердловской области подавляющим большинством голосов отклонило в первом чтении народную инициативу, предлагающую вернуть в регионе прямые выборы мэров город. Против документа проголосовали 34 депутата, пять проголосовали за, и один - воздержался.

С инициативой вернуть прямые выборы мэров выступили жители Екатеринбурга. По данным социологического опроса, проведенного фондом "Социум", эту идею поддерживают 82% горожан.

Прямые выборы главы Екатеринбурга были отменены Законодательным собранием в апреле 2018-го года. Официальная позиция властей заключалась в том, что отмена выборов позволит видеть на этой должности "наиболее компетентного" руководителя, а также сэкономит необходимые для проведения голосования бюджетные деньги.

Противники решения говорили о спланированной атаке на мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого избрали в 2013 году и критическими высказываниями которого в адрес федеральной власти были недовольны в Кремле. После отмены выборов Ройзман ушёл в отставку, заявив, что не будет легитимизировать решение, против которого выступают большинство жителей города.