Матч Лиги Чемпионов "ПСЖ" - "Истанбул" прерван из-за расизма

В Париже матч футбольной Лиги Чемпионов УЕФА между местным клубом "ПСЖ" и турецким "Истанбулом" был прерван из-за расистского высказывания судьи в адрес одного из тренеров гостей.

На 14-й минуте матча, который начался во вторник поздно вечером, главный судья из Румынии Овидиу Хацеган остановил игру, отреагировав на конфликт за пределами поля: резервный арбитр Себастьян Колцеску, также из Румынии, о чём-то оживленно спорил с помощником главного тренера "Истанбула" камерунцем Пьером Вебо. Хацеган подбежал к месту событий, после чего резервный арбитр рекомендовал удалить камерунца, при этом назвав его "негром". Вебо возмутился, за него вступилась вся команда гостей.

После долгого разбирательства, во время которого один из представителей УЕФА попытался объяснить слова арбитра недопониманием, связанным с румынским языком, "Истанбул" в полном составе покинул поле. Их подержали и игроки "ПСЖ" - в частности, звёзды мирового футбола бразилец Неймар и француз камерунского происхождения Килиан Мбаппе. Делегат матча уговаривал футболистов вернуться, но переговоры ни к чему не привели.

В итоге было принято решение доиграть матч в среду поздно вечером, начав его с 14-й минуты и полностью заменив бригаду судей. В УЕФА пообещали провести тщательное расследование инцидента.