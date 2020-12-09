В Чите власти открыли памятник "Вежливые люди"

В Чите открыли памятник "Вежливые люди". Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. Мероприятие приурочено к Дню героев Отечества, отмечаемому 9 декабря.
Участие в церемонии приняли члены краевого правительства, администрации Читы, командование 29-й общевойсковой армии, а также юнармейцы.
"Нашим миротворцам приходится участвовать в отдельных локальных конфликтах. Делают они это так филигранно, что образ вежливого человека закрепился как образ военнослужащего, который приходит и дарит мир. В этих конфликтах принимают участие и наши забайкальцы, поэтому памятник – это собирательный образ, который хранит наше с вами мирное небо", – сказал первый вице-премьер правительства Андрей Кефер.
- "Вежливые люди" это эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых сил России в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время аннексии полуострова Россией в марте 2014 года. Позже власти России подтвердили, что это были представители российской армии.
- Первоначально словосочетание "вежливые люди" стало интернет-мемом. В мае 2014 года РИА Новости написали, что выражение "вежливые люди" постепенно становится новым символом российских Вооруженных сил.
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