В Чите власти открыли памятник "Вежливые люди"

В Чите открыли памятник "Вежливые люди". Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. Мероприятие приурочено к Дню героев Отечества, отмечаемому 9 декабря.

Участие в церемонии приняли члены краевого правительства, администрации Читы, командование 29-й общевойсковой армии, а также юнармейцы.

"Нашим миротворцам приходится участвовать в отдельных локальных конфликтах. Делают они это так филигранно, что образ вежливого человека закрепился как образ военнослужащего, который приходит и дарит мир. В этих конфликтах принимают участие и наши забайкальцы, поэтому памятник – это собирательный образ, который хранит наше с вами мирное небо", – сказал первый вице-премьер правительства Андрей Кефер.