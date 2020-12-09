МГТУ имени Баумана лишился доступа к ПО Microsoft из-за санкций

Компания Microsoft отказалась продлить лицензию на программное обеспечение для Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана в связи с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США летом 2020 года в отношении России, Китая и Венесуэлы. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо, которое получил университет от дистрибутора продуктов Microsoft – компании "Софтлайн".

В письме говорится, что "Софтлайн" не сможет участвовать в тендерах, проводимых "военными конечными пользователями". МГТУ имени Баумана готовит инженеров, которые работают над созданием ракетных систем.

В российском офисе Microsoft эту информацию комментировать отказались.

Вуз закупал у Microsoft лицензии на многие программы, как офисные, так и используемые для инженерных расчётов. Отмечается, что основная проблема в том, что многие программы работают только с операционной системой Windows.

В МГТУ имени Баумана сообщили, что приобрели лицензию Microsoft в 2018 году, срок её эксплуатации истекает в сентябре 2021 года.