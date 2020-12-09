"Медиазона"подала в суд из-за цензуры статьи о COVID-19 в колониях

Издание "Медиазона" подало иск против Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора из-за требования удалить текст о COVID-19 в российских колониях. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В иске главный редактор издания Сергей Смирнов просит признать требование удалить текст нарушением закона. Разбирательство пройдет в Таганском суде Москвы.
Текст под названием "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН – исследование "Зоны права" – вышел на "Медиазоне" 16 ноября. В нём содержались данные о неконтролируемом распространении коронавирусной инфекции нового типа весной этого года в учреждениях ФСИН и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости среди заключённых, а также о попытках ФСИН скрыть реальное количество инфицированных и летальных исходов. В тексте приводились ссылки как на открытые источники, так и на собственные данные правозащитной организации "Зона права".
Роскомнадзор предъявил претензии к тексту 8 декабря и потребовал удалить исследование, пригрозив "Медиазоне" блокировкой сайта. Какие именно утверждения в тексте вызвали претензии, не уточнялось.
Под угрозой блокировки "Медиазона" была вынуждена удалить весь текст исследования и отредактировать до неузнаваемости заголовок и вводку. Теперь он называется "Невидимый [Роскомнадзор]. Как [Роскомнадзор] шел по системе [Роскомнадзора] — исследование "Зоны права". Оригинальный материал можно найти в веб-архиве.
- На 9 декабря в России (включая аннексированный Крым) выявлены 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Выздоровели за последние сутки 26 266 пациентов, умерли 559 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19.
- Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве и Санкт-Петербурге – 5145 и 3761 человек соответственно.
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