Белорусский государственный деятель, бывший глава правительства страны Вячеслав Кебич умер на 85 году жизни от коронавирусной инфекции, сообщил его сын изданию "Наша Нива". Он участвовал в подписании Беловежских соглашений, а в 1994 году проиграл первые президентские выборы Александру Лукашенко.

Кебич родился в деревне в Новогрудском воеводстве в Польше (сейчас его территория входит в состав нескольких белорусских регионов), учился на машиностроительном факультете Белорусского политехнического университета и в Высшей партийной школе при ЦК республиканской компартии, строил партийную карьеру, был вторым секретарём минского областного комитета компартии, затем — председателем республиканского Госплана и народным депутатом СССР. Он был одним из подписантов Беловежских соглашений о расформировании Союза.

После этого был первым белорусским премьер-министром. В 1994 году он участвовал в президентских выборах. В первом туре занял второе место после Александра Лукашенко, набрав 17,3 процента голосов. Во втором туре получил 14 процентов, тогда как Лукашенко — 80. В 1996 — 2004 годах был депутатом нижней палаты белорусского парламента.