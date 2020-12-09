Турция не станет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишет Reuters. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что препарат не прошёл необходимых лабораторных исследований, поэтому ни одна страна мира не может выдавать разрешение на его использование.

Министр не назвал название вакцины, но ранее в российском Минздраве говорили о заинтересованности Турции в приобретении разработки российского центра Гамалеи "Спутник V". Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается поддержкой "Спутник V", на запрос Reuters не ответил.

Агентство отмечает, что Турция закупила 50 миллионов доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech и планирует начать массовую вакцинацию уже в декабре. По словам министра здравоохранения, Анкара также намерена закупить 25 миллионов доз препарата разработки Pfizer и BioNTech к концу 2021 года.

С начала пандемии COVID-19 в Турции заболели почти 900 тысяч человек. Более 15 тысяч пациентов умерли. Всего в стране проживает примерно 83 миллиона человек.