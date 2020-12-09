Турция не станет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишет Reuters. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что препарат не прошёл необходимых лабораторных исследований, поэтому ни одна страна мира не может выдавать разрешение на его использование.
Министр не назвал название вакцины, но ранее в российском Минздраве говорили о заинтересованности Турции в приобретении разработки российского центра Гамалеи "Спутник V". Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.
Российский фонд прямых инвестиций, который занимается поддержкой "Спутник V", на запрос Reuters не ответил.
Агентство отмечает, что Турция закупила 50 миллионов доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech и планирует начать массовую вакцинацию уже в декабре. По словам министра здравоохранения, Анкара также намерена закупить 25 миллионов доз препарата разработки Pfizer и BioNTech к концу 2021 года.
С начала пандемии COVID-19 в Турции заболели почти 900 тысяч человек. Более 15 тысяч пациентов умерли. Всего в стране проживает примерно 83 миллиона человек.
- В испытаниях "Спутник V" участвовали 40 тысяч человек, четверти из них, по условиям эксперимента, вместо препарата вводили обычный физраствор. О том, что именно получали участники испытаний, сами они не знали. Сдать тест на антитела им можно было только через 21 день после второй инъекции.
- Российский препарат получил официальную регистрацию 11 августа. При этом к моменту регистрации вакцина прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
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