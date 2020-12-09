По делу об откатах задержан бывший начальник нижегородской ФСИН

Бывший руководитель главного управления ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан сотрудниками ФСБ, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. На него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Теущаков получал откаты от своих подчинённых. В материалах дела говорится, что "располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления ФСИН", руководитель требовал от них передать ему часть полученных денежных выплат, после чего "использовал деньги для личных нужд".

Ранее были арестованы несколько офицеров среднего звена нижегородского управления ФСИН, которые также обвиняются в получении процентов от выплачиваемых личному составу премий.

Николай Теущаков служил в системе исполнения наказаний с 1985-го года. На должность начальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области он был назначен в сентябре 2015-го года.

В прошедшем феврале Владимир Путин присвоил Теущакову звание генерал-лейтенанта внутренней службы Российской Федерации. Но уже в ноябре начальник нижегородского ФСИН был освобождён от должности, официально - по собственному желанию.