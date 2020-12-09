Законы о новых правилах проведения митингов прошли первое чтение 

Госдума в среду приняла в первом чтении два законопроекта, которые резко ужесточают правила проведения митингов в России.

Первый документ запрещает иностранное финансирование массовых акций и вводит обязательную финансовую отчётность для их организаторов. В случае принятия документа, деньги на организацию митингов должны будут перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый только в российском банке. Счёт должен будет указываться в заявке на проведение публичного мероприятия. При этом жертвователи должны будут раскрывать при переводе средств свои личные данные.

Второй законопроект разрешает судам признавать массовым публичным мероприятием очередь на одиночный пикет и запрещает проводить любые акции возле зданий экстренных служб.

Отмечается, что оба законопроекта внёс в Госдуму представитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Одновременно он является первым зампредом комитета по развитию гражданского общества.